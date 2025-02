Pakket met drugsingrediënt in sorteercentrum Alphen aan den Rijn

In een sorteercentrum van PostNL in Alphen aan den Rijn is een pakket met een drugsingrediënt gevonden. De politie onderzoekt nog om wat voor stof het gaat.

Medewerkers van het sorteercentrum in de Zuid-Hollandse gemeente roken vannacht een vreemde geur bij het pakket. Een aantal van hen voelde zich niet lekker worden, schrijft Omroep West.

Ze maakten rond 03.00 uur melding bij de hulpdiensten. Omdat het mogelijk om gevaarlijke stoffen ging, kwamen naast de politie ook de brandweer en een ambulance ter plaatse.

In het pakket bleek een synthetische stof te zitten die wordt gebruikt bij het maken van drugs. Waar het pakket vandaan komt, is niet bekend, laat een politiewoordvoerder weten. Ook is onduidelijk wat de beoogde bestemming was.

Geen van de medewerkers moest naar het ziekenhuis, aldus de woordvoerder.

Plantaardige drugs zoals cocaïne en heroïne verliezen terrein aan nieuwe, gevaarlijke synthetische varianten: