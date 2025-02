Decorontwerper Paul Gallis (83) overleden

Prijswinnend theatervormgever Paul Gallis is vanochtend in zijn Italiaanse woonplaats Villadeati overleden. Dat heeft zijn echtgenoot aan persbureau ANP laten weten. Hij was 83 jaar.

De in Amsterdam geboren Gallis was decennialang een van de toonaangevendste decorontwerpers in de internationale theaterwereld. In de jaren 80 en 90 verzorgde hij de decors voor de musicals van Joop van den Ende, zoals West Side Story en Evita. Een deel van zijn ontwerpen wordt nog steeds gebruikt voor musicalproducties over de hele wereld.

Gallis werkte voor theatergezelschappen Globe en Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Ook bedacht en maakte hij decors voor diverse opera's en balletvoorstellingen. Hij was productief: in totaal maakte hij meer dan 300 decorontwerpen voor het theater. Zijn werk bracht hem door heel Europa en naar Broadway in New York.

Maquettes met de hand

Voor ieder decor maakte Gallis met de hand een maquette. "We gaan het eerst hebben over de stijl waarin we het willen, en als we daar een richting in bepaald hebben is het toch gewoon zo dom als achter een lege tafel gaan zitten en hopen dat het indaalt, zal ik maar zeggen. Tot nu toe gebeurt dat altijd", zei hij in 2014 in een interview voor operagezelschap Opera Zuid uit Maastricht. Veel van zijn maquettes zijn opgenomen in de collectie van museum Allard Pierson.

De theatervormgever werd onderscheiden met een groot aantal prijzen. In 1991 ontving hij de prestigieuze Prosceniumprijs voor zijn bijdrage aan het Nederlandse theater.

In 2009 kreeg hij voor de productie Anatevka de John Kraaijkamp Musical Award voor het beste decor. Vanwege zijn betekenis voor het toneel in Nederland werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.