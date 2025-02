ACM wil dat energiebedrijven klanten helpen met nieuw energiecontract

Energiebedrijven moeten hun klanten adviseren bij het afsluiten van een nieuw energiecontract en hen ook het beste contract aanbieden. Dat vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder maakt zich zorgen over de enorme keuze die consumenten hebben, waardoor ze soms door de bomen het bos niet meer zien.

"Het kiezen van een nieuw energiecontract is te ingewikkeld geworden voor de meeste mensen", zegt ACM-voorzitter Martijn Snoep. Daarom wil de toezichthouder energiebedrijven verplichten om hun klanten daarin te ondersteunen. "Zij weten wel wat goed is en welk contract het beste aansluit bij de situatie van de klant.".

Energiebedrijven hiertoe dwingen is nu niet mogelijk, daar is nog geen regelgeving voor. Uiteindelijk is het aan de politiek. Maar de ACM zegt dat het voor de consument te moeilijk is om een verstandige keuze te maken.

Het beste contract

Volgens Energie Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven, is het uitgangspunt dat de klant kan kiezen voor het contract dat het beste bij zijn of haar situatie en wensen past. "Dat hoeft niet altijd het goedkoopste product te zijn", laat een woordvoerder weten.

Daar is de toezichthouder het ook mee eens. "Het gaat ook niet om het goedkoopste contract, maar het beste contract. En dat kan niet iedereen in zijn eentje uitvinden."

Met anderen praten

Nu zijn mensen nog aangewezen op vergelijkingssites en aanbiedingen van verschillende energiemaatschappijen. "Wij raden consumenten aan om zich heel goed te oriënteren en daar ook de tijd voor te nemen."

Bedrijven proberen ook telefonisch klanten te werven of via verkoop aan de deur. "Ga daar niet op in", waarschuwt Snoep. "Het blijft ingewikkeld en je moet een aantal dingen met elkaar vergelijken." De ACM adviseert ook om voor een besluit eerst met anderen te praten die er ervaring mee hebben.

Energie Nederland zegt dat bedrijven wel aan consumenten uitleggen wat de verschillende contracten inhouden en welk contract voor hen de beste keuze is. Daarnaast zeggen ze de facturen zo begrijpelijk mogelijk te maken.

Volgens de ACM zijn er inderdaad bedrijven die dit al doen, maar zou elk bedrijf daar een gewoonte van moeten maken.