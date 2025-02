AfD weer onderzocht wegens mogelijk illegale campagnedonaties

De radicaal-rechtse partij is al meermaals beboet vanwege illegale donaties. Conle zelf is betrokken geweest bij één van deze schandalen. Zo doneerde hij in 2017 ruim een ton aan de AfD via Zwitserse rekeningen, terwijl Duitse partijen geen donaties mogen aannemen uit landen buiten de Europese Unie. In november 2020 kreeg de AfD hiervoor een boete van vier ton.

Non-profitorganisatie LobbyControl vindt de beschuldigingen ernstig. "Het is onacceptabel dat de AfD en haar donoren de wetten blijven ondermijnen", aldus de organisatie in een persbericht. LobbyControl pleit voor strenger toezicht. "Het huidige systeem is niet in staat om mensen aan te pakken die opzettelijk de regels willen omzeilen".

Motief onduidelijk

Volgens Aurel Eschmann, expert van LobbyControl op het gebied van partijfinanciering, is het onduidelijk waarom Conle aan de AfD doneert via een tussenpersoon.

"Als Duits staatsburger kan hij zonder problemen doneren. Conle staat bekend als AfD-aanhanger, dus angst voor reputatieschade is daarom een onwaarschijnlijk motief".

Een campagnedonatie van 2,35 miljoen euro is voor Duitse begrippen een hoog bedrag. Dit kalenderjaar kwam alleen een donatie van 1,5 miljoen euro aan de SPD in de buurt. Volgens berichtgeving van Business Insider wordt CDU/CSU het best bedeeld met bijna acht miljoen euro aan donaties, daarna volgen FDP en AfD met elk ongeveer vijf miljoen euro.