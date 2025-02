Strategisch en gesloten: zo stuurt Geert Wilders de PVV-fractie aan

Omgang met de pers

Verantwoording afleggen over hun werk tegenover journalisten ligt voor de PVV gevoelig, vertellen PVV'ers. "Als iemand mij ziet praten met jou of ik geef je een hand, dan gaat mijn naam rond in de fractie."

De PVV-leiding bestaat naast Geert Wilders uit Léon de Jong en Edgar Mulder. Zij instrueren de fractie aanhoudend over omgang met de pers. Eerder deze maand stuurde De Jong nog een bericht aan de fractie over contact met de pers. "Dat zijn interne fractie-aangelegenheden waarover we geen mededelingen doen. Heel normaal. Dank jullie wel voor de medewerking", schreef hij. Tijdens fractievergaderingen is het een terugkerende instructie.

De PVV heeft één woordvoerder, een voormalig fractievoorzitter van Lelystad. Ter vergelijking: de VVD heeft er vijf, GroenLinks-PvdA zes. De PVV-woordvoerder, zonder ervaring in woordvoering, kreeg bij zijn aantreden de strakke opdracht van Wilders om de pers "af te houden en onderhouden". In de praktijk betekent dit dat hij voor journalisten nauwelijks bereikbaar is. De woordvoerder is ook niet aanwezig bij fractievergaderingen.

Telefoons verboden

Bij die vergaderingen zijn telefoons verboden, vertellen PVV'ers, uit angst dat telefoons worden afgeluisterd. Bij andere partijen zijn telefoons wel welkom, blijkt na een rondgang.

In vergelijking met andere partijen duren de PVV-vergaderingen ook korter, een uur. De BBB vergadert twee uur en NSC nog langer. "We zijn het gewoon snel eens, mooi toch?", is de verklaring.

Ideologische discussies over speerpunten van de partij, zoals migratie of islam, zijn ongebruikelijk. Dat ervaart de fractie niet als belemmerend. "We zijn gewoon een groep met gelijkgestemden", verklaart een PVV-Kamerlid. Als Nieuwsuur tijdens de gesprekken met de PVV'ers het onderwerp islam of migratie inbrengt, blijkt niemand op het onderwerp in te willen gaan. Ook niet anoniem. Het is "niet mijn portefeuille", horen we dan. Ze verwijzen door naar Wilders.