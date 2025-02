Drie extremistische islamitische predikers mogen van kabinet land niet in

Drie extremistische islamitische predikers die van plan waren te komen spreken op de Ramadan Expo mogen van het kabinet het land niet in. Dat hebben de ministers Van Weel (VVD) en Faber (PVV) bekendgemaakt. Zij hebben daarvoor onder andere advies ingewonnen bij de NCTV.

"Voor haatzaaierij en het vergoelijken van geweld is absoluut geen plek in Nederland", zegt Van Weel. "Onze dijken kunnen niet hoog genoeg zijn om haat, agressie en geweldsverheerlijking te weren", zegt Faber. "Ik wil ze hier gewoon niet hebben en ik denk de meeste Nederlanders ook niet."

Het kabinet geeft hiermee gehoor aan een motie van de Tweede Kamer van JA21 en de VVD. Alleen GL-PvdA, Denk en PvdD stemden tegen. De Kamer wilde dat het kabinet ingreep omdat "deze predikers pedofilie verheerlijken, homoseksualiteit vergelijken met anaalkanker en de gruwelijkheden van 7 oktober door Hamas 'een leugen' vinden".

Utrecht stopte samenwerking

De Ramadan Expo is op 22 en 23 februari in de Jaarbeurs in Utrecht. Er zijn gescheiden ruimtes voor mannen en vrouwen. Vorig jaar stopte de gemeente Utrecht de samenwerking met de Dawah-groep die de Expo organiseert "vanwege het herhaaldelijk uitnodigen van omstreden sprekers", zo meldde RTV Utrecht. Burgemeester Dijksma zei echter niet te kunnen verbieden dat zij komen spreken.