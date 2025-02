Minderjarigen aangehouden voor dreigmails aan middelbare school Deventer

De politie heeft twee minderjarige jongens aangehouden voor het versturen van dreigmails naar een middelbare school in Deventer. Een van de verdachten werd maandag aangehouden, de ander gisteren, laat de politie weten. Het is onbekend of de jongens leerling zijn van het de middelbare school.

De e-mails waren gericht aan verschillende locaties van het Etty Hillesum Lyceum in de Overijsselse plaats. Ze werden verstuurd op 30 september, 1 oktober en 10 februari en veroorzaakten flinke onrust.

Op 1 oktober bleven alle vier de locaties gesloten nadat in een mail gedreigd werd met een schietpartij. Daarnaast ging op sociale media een bericht rond met de tekst: "Ik zal iedereen doden zonder genade en niemand sparen."

Ook deze maand ontvingen medewerkers en leerlingen van de school een dreigbrief. Daarin zou het gaan over aanslagen op middelbare scholen.

Opgelucht

De verstuurde dreigmails hebben veel impact gehad op zowel de leerlingen als de ouders, schrijft de directie van het Etty Hillesum Lyceum in een brief aan ouders en leerlingen.

"We zijn opgelucht dat de politie erin geslaagd is twee verdachten aan te houden", aldus de school. "Het toont aan dat het plegen van strafbare feiten (uiteindelijk) niet onbestraft blijft."

E-mailadres leerling

De dreigmails werden verzonden via het e-mailadres van een leerling. Uit onderzoek blijkt dat die er niets mee te maken had, schrijft regionale omroep Oost. De school doet nu onderzoek hoe toegang is verkregen tot het account van de scholier.

De directie benadrukt in de brief dat leerlingen zorgvuldig moeten omgaan met wachtwoorden en persoonsgegevens, om te voorkomen dat derden kunnen mailen vanuit hun e-mailadres.