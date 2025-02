Politie Wenen zegt aanslag door 14-jarige te hebben voorkomen

In Wenen is een jongen van 14 gearresteerd op verdenking van het plannen van een aanslag op het Westbahnhof in de Oostenrijkse hoofdstad. De voorbereidingen voor de aanslag zouden al in een vergevorderd stadium zijn geweest. De jongen wordt ook verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie: hij zou aanhanger zijn geweest van Islamitische Staat.

De verdachte heeft de Oostenrijkse nationaliteit en is al op 10 februari aangehouden door speciale politie-eenheden en leden van de terrorismebestrijding. Bij een huiszoeking zijn tekeningen van aanslagen met messen en machetes op een station en op politiemensen gevonden. Ook vond de politie een handleiding voor het maken van explosieven, aluminium pijpen en messen.

Islamistisch motief

De autoriteiten kwamen hem op het spoor nadat hij berichten met islamistische inhoud zou hebben verspreid op TikTok. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken weigert de jongen een verklaring af te leggen.

Afgelopen zaterdag stak een man uit Syrië vijf mensen neer op straat in Villach, in het zuiden van Oostenrijk. Een tiener van 14 kwam daarbij om het leven. Ook in dat geval gaat de politie uit van een islamistisch motief. De verdachte zou een geradicaliseerde moslim zijn met banden met IS.