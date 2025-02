Wegsturen Ten Hag en technisch directeur kost Manchester United 17,5 miljoen euro

Manchester United heeft bij het ontslag van Erik ten Hag, stafleden en het vertrek van technisch directeur Dan Ashworth diep in de buidel moeten tasten. Het wegsturen van de trainersstaf en technisch directeur kostte de club in totaal 17,5 miljoen euro.

Dat meldt Manchester United in de kwartaalcijfers. Naast Erik ten Hag moesten ook diens stafleden René Hake, Ruud van Nistelrooij en Jelle ten Rouwelaar vroegtijdig bij de kwakkelende Engelse grootmacht vertrekken.

Ten Hag werd eind oktober ontslagen door de clubleiding vanwege teleurstellende resultaten. De positie van de Nederlandse oefenmeester stond al langer onder druk, maar door het winnen van de FA Cup redde hij naar verluidt zijn baan. Niet lang daarna verlengde Ten Hag zelfs zijn contract met twee jaar.

Op voorsprak van Ten Hag werden afgelopen zomer met Hake, Van Nistelrooij en Ten Rouwelaar meerdere landgenoten toegevoegd aan de technische staf. Hun dienstverband bij Manchester United bleef beperkt tot enkele maanden.

Voor opvolger Ruben Amorim betaalde Manchester United ook nog eens een afkoopsom van tien miljoen euro aan Sporting CP. Met de ontslagvergoedingen erbij opgeteld gaat de teller richting de 30 miljoen euro.

Sportieve malaise

Het ontslag van Ten Hag heeft voor Manchester United nog niet geleid tot betere tijden op sportief gebied. Onder opvolger Rúben Amorim is de club in de competitie afgezakt naar de 15de plek op de ranglijst. In het toernooi om de League Cup werd United uitgeschakeld door Tottenham Hotspur.

Wel is Manchester United nog actief in de Europa League. Hierin wacht mogelijk een tweeluik met AZ in de achtste finales.