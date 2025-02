Britse journalist ruim tien dagen vermist in Brazilië

In Brazilië is al ruim tien dagen een Britse journalist vermist. Van de 32-jarige Charlotte Alice Peet is na een reis naar São Paulo niets meer vernomen. Dat meldt ACIE, de belangenorganisatie voor buitenlandse journalisten in Rio de Janeiro. De organisatie zegt zich zorgen over haar te maken.

Volgens ACIE nam Peet vanuit São Paulo contact op met een vriendin in Rio de Janeiro over haar plannen om naar die stad te komen. Ze vroeg of ze bij haar kon logeren, maar de vriendin had geen plaats meer in haar huis.

Een paar dagen later nam Peets familie contact op met deze vriendin, omdat ze al dagen niets meer van Peet hadden vernomen. De familie heeft toen aangifte gedaan van vermissing.

Ambassade

ACIE meldt dat de politie van São Paulo de zaak in behandeling heeft genomen. De Britse ambassade staat Peets familie bij en houdt contact met de lokale autoriteiten.

Peet werkte eerder als freelancer in Brazilië, vanwaaruit ze verslag deed voor Al Jazeera en Britse nieuwsorganisaties.