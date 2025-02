Harlingen schiet bruine vloot te hulp met veiligheidscheck

Harlingen investeert 40.000 euro in een proef voor het behoud en de verduurzaming van de bruine vloot. Het geld kan onder meer worden gebruikt voor een veiligheidscheck van bijvoorbeeld de masten van de historische schepen.

De Friese stad vindt dat het imago van de bruine vloot verbeterd moet worden na een aantal dodelijke ongelukken. "Er zijn al goede stappen gezet op het gebied van veiligheid, maar het kan nog beter", zegt wethouder Paul Schoute (VVD) van Harlingen bij Omrop Fryslân.

Bij de proef werken de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen en de stichting Maritieme Erfgoed Alliantie samen met de gemeente. Het doel is om eigenaren van historische schepen te adviseren over duurzaam onderhoud van hun vloot in de toekomst. De veiligheid van de eeuwenoude schepen speelt daarbij een grote rol.

"Je kan bijvoorbeeld masten scannen, met een soort röntgenfoto dus", stelt Schoute, "maar je kan natuurlijk niet bij elke boot langs. Dus daar heb je een servicestation voor nodig waar mogelijk zo'n apparaat wordt neergezet, zodat schepen periodiek hun masten kunnen laten scannen."

Dodelijke ongelukken

Het imago van de ongeveer 400 traditionele, deels houten zeilschepen in Nederland kreeg een knauw na twee dodelijke ongelukken in 2022 en een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In december 2023 besloot toenmalig minister Harbers tot een extra inspectie van alle schepen van de bruine vloot.

Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben die inspecties geholpen. Achterstallig onderhoud en veel problemen werden, soms na enig aandringen, door de schippers verholpen.

"Het gaat dan om rotte rondhouten of drankgebruik", aldus Stefanie Spekreijse van de ILT eind vorig jaar bij Omrop Fryslân. Ook had een aantal schippers de tuigage niet op orde of waren er problemen met de papieren.

Waan van de dag

Toch toonde Spekreijse zich bezorgd, vooral over schippers die het met de regels niet zo nauw nemen. "Die verpesten het voor anderen", zei ze. "We hopen dat goede schippers anderen gaan aanspreken op hun gedrag. Vooral ook omdat de enkelen die de zaken niet goed op de rit hebben, voor een negatief imago zorgen voor de volledige sector."

De Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen (VBZH) erkent dat schippers soms nogal eigenzinnig zijn. Juist daarom is de vereniging blij met de 40.000 euro en de proef. "Wij schippers zijn wel een beetje eigenheimers af en toe. We hebben het altijd heel erg druk met de waan van de dag", aldus zegt Gijs van Hesteren, voorzitter van de VBZH. Het schip moet veilig, het schip moet goed, het schip moet klaar voordat de gasten komen. Dus denken op de langere termijn is best lastig."