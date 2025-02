Van de Zandschulp bijt zich stuk op foutloze De Minaur in Doha

Botic van de Zandschulp heeft op het ATP-toernooi in Doha niet kunnen verrassen. De nummer 87 van de wereld ging in de tweede ronde met 6-4, 6-4 ten onder tegen Alex de Minaur.

Van de Zandschulp verloor in januari op de Australian Open in straight sets van De Minaur. Ook in Doha kwam voor de Nederlander, ondanks een goede eerste set, de overwinning nooit dichtbij tegen de mondiale nummer acht.

Van de Zandschulp wist wat hem tegen de defensief ingestelde De Minaur te doen stond: aanvallend spelen. Dat plan werkte aanvankelijk goed.

Maar na drie gemiste breekpunten op 3-3 lukte het qualifier Van de Zandschulp, die in Doha twee kwalificatieronden had overleefd en ook een zege boekte in het hoofdschema, steeds minder vaak de Australische muur te doorbreken.

De Minaur, twee weken geleden nog finalist op het ABN Amro Open, kreeg na de setwinst meer vertrouwen. De rappe en vrijwel foutloos spelende Australiër lokte Van de Zandschulp in de tweede set steeds vaker in zijn val, resulterend in afzwaaiers van de Nederlander.

Van de Zandschulp kreeg in de slotgame van de partij nog een breekpunt, maar De Minaur werkte dat weg en benutte daarna zijn eerste matchpoint. De zichtbare zucht van opluchting bij de Australiër verraadde ondanks zijn zege dat hij zijn handen vol aan de Nederlander had gehad.

Griekspoor

Tallon Griekspoor komt later vandaag in actie tegen Matteo Berrettini, die dinsdag verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Novak Djokovic. Griekspoor won eerder deze maand in Rotterdam nipt van Berrettini.