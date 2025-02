Strafzaak tegen bedrijven en leidinggevenden Stint uitgesteld

De strafzaak tegen twee bedrijven en twee leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de Stint zijn uitgesteld. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De verdedigende advocaten hebben onlangs nieuwe technische rapporten aan het OM voorgelegd en die wil justitie aan deskundigen voorleggen voordat de rechtszaak begint.

De zaak is het gevolg van een ongeluk 2018. Toen botste een elektrische bolderkar van het merk Stint met daarin kinderen van een kinderdagverblijf met een trein in de buurt van station Oss West.

Bij het ongeluk kwamen vier kinderen tussen de 4 en 8 jaar oud om het leven en raakten de bestuurster en een kind gewond. Het voertuig zou niet geremd hebben voor de spoorwegovergang.

Uit onderzoek van het OM is onder meer gebleken dat de Stint geen goede remconstructie en remschakelaar had en dat de gashendel niet in orde was. Na het ongeluk kwamen er meerdere meldingen over eerdere incidenten met voertuigen van Stint.

Schadelijk product en doorstart

De bedrijven en leidinggevenden worden vervolgd voor het plegen van meerdere strafbare feiten. Volgens het OM wisten ze dat de Stint een schadelijk product was. Ook worden de verdachten beschuldigd van valsheid in geschrifte.

Het OM stelt dat uit eerder onderzoek is gebleken dat bij het verzoek om de Stint als bijzondere bromfiets aan te merken werd beweerd dat een verplichte veiligheidskeuring was doorlopen, terwijl dit niet zo was.

Een maand na het ongeluk werd de Stint door toenmalig minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat van de weg gehaald. Later dat jaar werd het bedrijf failliet verklaard, om in 2020 een doorstart te maken onder de nieuwe naam BSO-bus. Deze voertuigen zijn goedgekeurd door de RDW.

De inhoudelijke behandeling zou eigenlijk in maart en april plaatsvinden. Het OM heeft niet bekendgemaakt wanneer de strafzaak nu gaat beginnen en heeft de slachtoffers en nabestaanden op de hoogte gebracht van het uitstel.