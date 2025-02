Pogacar troeft concurrentie af met ritzege UAE Tour en is nieuwe leider klassement

Tadej Pogacar heeft de derde etappe van de UAE Tour gewonnen. De Sloveen was woensdag op de berg Jebel Jais de sterkste in een eindsprint tussen de klassementsrenners.

De aanloop naar de slotklim was niet spectaculair door zijn vlakke karakter. Dorde Duric, Carlos Samudio, Federico Biagini, Lorenzo Conforti en Manuele Tarozzi kozen voor een aanval, maar de vluchtpoging werd tijdens de slotfase in de kiem gesmoord.

Ook op de 19 kilometer lange Jebel Jais was het even wachten op een vurige strijd om de etappezege. Nadat het peloton flink was uitgedund door de ploeggenoten van Pogacar, besloot de drievoudig winnaar van de Tour de France 200 meter voor de meet in de aanval te gaan. Hij sloeg een gat en dat werd niet meer dichtgereden door de concurrentie.

Pogacar heeft nu de leiding in het algemeen klassement. Hij lost de Brit Joshua Tarling af, die op dinsdag de macht greep door de tijdrit te winnen. De eerste etappe werd op maandag gewonnen door de Italiaanse sprinter Jonathan Milan.