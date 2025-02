Zelensky: Trump leeft in Russische desinformatiebubbel

De Oekraïense president Zelensky heeft op een persconferentie hard uitgehaald naar Donald Trump. De Amerikaanse president zei gisteravond in zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago in Florida dat Oekraïne nieuwe verkiezingen moet houden en dat Zelensky nog maar populair is onder 4 procent van zijn eigen bevolking.

Trump leeft in een "desinformatiebubbel", reageerde Zelensky. "Wij hebben die desinformatie ook gezien. We begrijpen dat die uit Rusland komt."

Zelensky won de laatste verkiezingen, in 2019, in Oekraïne met een straatlengte voorsprong. Zijn ambstermijn liep in mei vorig jaar af, maar is verlengd omdat door de oorlog geen nieuwe verkiezingen kunnen worden gehouden. Een Oekraïens onderzoeksinstituut becijferde in december dat 52 procent van de Oekraïners nog vertrouwen heeft in hem. In een vandaag gepubliceerde update is dat volgens The Kyiv Independent in de maanden daarna gestegen naar 57 procent.

Noodtoestand

Het is onduidelijk hoe betrouwbaar die peilingen zijn. Zeker is dat het houden van verkiezingen in Oekraïne op dit moment niet mogelijk is. Vanwege de oorlog is de noodtoestand van kracht. De grondwet verbiedt in die situatie het houden van verkiezingen.

Daar komt bij dat het houden van verkiezingen praktisch onmogelijk is vanwege de miljoenen Oekraïeners die in eigen land op de vlucht zijn of in het buitenland verblijven. Ook kan de veiligheid van de stembusgangers niet worden gegarandeerd omdat Rusland elk moment elke plek in het land kan bombarderen.