Met flexibele Klaassen wil Ajax klus te klaren tegen Union: ‘Briljant met en zonder bal’

Met Davy Klaassen als controlerende middenvelder begint Ajax beter en beter te draaien. De Amsterdammers hopen dat de goede vorm donderdagavond in de return tegen Union Sint-Gillis leidt tot plaatsing voor de achtste finale van de Europa League.

Ajax-trainer Francesco Farioli is lovend over Klaassen, die in het heenduel met de Belgen (0-2 winst) van vorige week en het competitieduel met Heracles Almelo opviel als controleur. "Davy is briljant met en zonder bal. Hij kan het spel goed lezen en heeft daarbij ook een goed geheugen", zei Farioli woensdag op de persconferentie.