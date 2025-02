Achttien Rembrandts voor het eerst samen te zien in Amsterdam

Dit voorjaar worden voor het eerst achttien werken van Rembrandt samen tentoongesteld in Amsterdam. De werken zijn vanaf 9 april te zien in het H'ART Museum, de voormalige Hermitage. Hiervoor werkte het museum samen met The Leiden Collection, één van de grootste privécollecties van Nederlandse 17de-eeuwse kunstwerken. Alle werken van Rembrandt uit deze collectie worden uitgeleend aan H'ART.

De collectie bestaat uit zeventien schilderijen en één tekening van Rembrandt. Drie werken behoren tot de reeks De vijf zintuigen. Ook is een zelfportret van de jonge Rembrandt uit 1634 te zien.

Behalve de werken van Rembrandt leent The Leiden Collection een schilderij van Vermeer uit, Zittende virginaalspeelster. De expositie in het H'ART Museum bestaat in totaal uit 75 werken van 27 kunstenaars, onder wie 17e-eeuwse meesters als Jan Steen, Ferdinand Bol en Frans Hals.

Verkeerde toeschrijving

Op de tentoonstelling is ook een werk van Maria Schalcken te zien, één van de weinige bekende vrouwelijke kunstenaars uit de 17e eeuw. Volgens het H'ART Museum was zij vooral goed in het schilderen van rustige en persoonlijke scènes.

Het werk was oorspronkelijk toegeschreven aan haar broer, Godfried Schalcken, maar onderzoek wijst uit dat dit ten onrechte was. Het komt vaker voor dat kunstwerken aan een familielid worden toegeschreven, bijvoorbeeld door verwarring over de achternaam.

De tentoonstelling, genaamd Van Rembrandt tot Vermeer, meesterwerken van The Leiden Collection, is ter ere van het 750-jarig jubileum van de stad Amsterdam en loopt tot 24 augustus. Het museum wil met de expositie het dagelijks leven in de 17de eeuw zichtbaar maken.