Vakbondspersoneel van FNV schort acties tegen eigen bond op

FNV Personeel schort de acties tegen de eigen vakbond per direct op. De vakbond, die opkomt voor het eigen personeel van de grootste vakbond van Nederland, ziet genoeg aanknopingspunten voor een gesprek met het algemeen bestuur.

Afgelopen maandag staakte het vakbondspersoneel omdat er grote zorgen zijn over de sociale veiligheid binnen de vakbond. Er lopen onderzoeken naar verschillende integriteitskwesties waarbij bestuursleden betrokken zijn. Onder die omstandigheden zou het niet gepast zijn om deze maand verkiezingen te houden waarmee een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuur moet worden gekozen, vond FNV Personeel.

Stap vooruit

Inmiddels is besloten dat de verkiezingen voor het voorzitterschap tot nader orde zijn opgeschort. Voor de personeelsvakbond is dat de belangrijkste reden om weer in gesprek te gaan met het bestuur. Leden kunnen nog wel kiezen voor een nieuw ledenparlement. Dat bestaat uit 102 leden en moet instemmen de belangrijkste beslissingen binnen de bond.

"Het Algemeen Bestuur trekt zich de geuite zorgen over sociale onveiligheid enorm aan," schrijft het bestuur nu in een brief aan het eigen personeel. Dat ziet FNV Personeel als een stap vooruit. Het staken heeft geholpen, zegt Judith Westhoek van FNV Personeel: "Actievoeren loont. We zien beweging."

Te ver af van onderhandelingen

Als je weer met elkaar gaat praten, hoort daar ook bij dat je acties opschort, zegt de personeelsbond. Wel blijft het personeel bij de eis dat het huidige bestuur moet aftreden. Ook moet er werk worden gemaakt van verdere "democratisering en zeggenschap", schrijft Westhoek.

De staking kreeg volop steun van verschillende sectoren binnen de bond. Vakbondsleden werkzaam in de haven, de metaalsector, de overheid en de zorg willen meer invloed op de koers van de vakbond. Zij vinden het bestuur en het ledenparlement te ver afstaan van de cao-onderhandelingstafels.