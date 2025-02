Bewoners Den Dolder melden waslijst aan incidenten rond psychiatrische kliniek

Omwonenden van de psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder maken zich grote zorgen over hun veiligheid. In een enquête waaraan ruim de helft van de direct omwonenden meedeed, melden ze een waslijst aan incidenten.

Vooral vrouwen en kinderen moeten het ontgelden, blijkt uit de enquête. Zo werd in 2017 een zwangere vrouw bij de keel gegrepen. In 2022 is volgens bewoners een 7-jarig meisje in de speeltuin benaderd door een vreemde die haar een kus vroeg in ruil voor snoep. Dit jaar zou een meisje van 6 zijn benaderd in de speeltuin.

RTV Utrecht citeert nog een ander voorbeeld: "Kinderen werd gevraagd waar ze woonden door onbekenden in de speeltuin en op straat. Kinderen kregen verwarde verhalen te horen over bijvoorbeeld babylijkjes."

Op hun hoede

Op 2 januari werd een 76-jarige bewoonster van de wijk doodgestoken door een patiënt. Op een andere afdeling van de instelling in Den Dolder verbleef ook Michael P. toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

Met de enquête en een begeleidende brandbrief aan de gemeente dringen de bewoners aan op een reeks veiligheidsmaatregelen. "Kinderen spelen minder buiten. Ouders voelen zich gedwongen tot voortdurende waakzaamheid en het vertrouwen in de verantwoordelijke instanties is tot een dieptepunt gedaald", schrijven de bewoners. "Nu, een maand na de moord, is er helaas nog niks wezenlijks veranderd in onze veiligheidssituatie."

In de enquête reageren 27 van de 48 huishoudens in de wijk. Driekwart van hen zegt voortdurend op z'n hoede te zijn en zich onveilig te voelen. Ook laten ouders hun kind minder vaak of minder vrij buitenspelen uit angst voor confrontaties.

Striktere verlofregeling

Om de veiligheid te herstellen, vragen de bewoners onder andere om het opheffen van een looproute door de wijk, een striktere verlofregeling voor patiënten, meer handhaving en cameratoezicht, en betere communicatie vanuit de instanties.

"Het is onacceptabel dat de bewoners in voortdurende angst en onzekerheid moeten leven", schrijven ze in de brief aan de gemeente.

De gemeenteraad van Zeist, waar Den Dolder onder valt, bespreekt de situatie op 11 maart. Burgemeester Langenacker zegt opnieuw dat ze de klinieken wil houden aan de geplande verhuisdatum van 1 januari 2027. Ze zegt hierover in gesprek te zijn met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Fivoor heeft nog geen commentaar gegeven.