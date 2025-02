Hoe de AfD in heel Duitsland de grootste partij wil worden

"Alice! Alice! Alice für President!" AfD-leider Alice Weidel wordt in een overvolle zaal in het Rijnlandse Kusel als een ster onthaald. Aan lange toespraken komt ze niet toe, want aanhangers onderbreken haar speech voortdurend met teksten als "Alice für Deutschland!" en "I love you!".

De AfD boekt komende zondag naar verwachting een historische zege bij de Duitse parlementsverkiezingen. In peilingen staat de radicaal-rechtse partij op zo'n 20 procent, een verdubbeling van het resultaat uit 2021. De AfD is traditioneel sterk in het oosten van het land, maar hoopt ook in het westen definitief voet aan de grond te krijgen.

Een van die plekken is het kiesdistrict Kaiserslautern, waartoe Kusel behoort. De SPD wint al zestig jaar op rij dit Wahlkreis. "We gaan de rode dominantie doorbreken", zegt Sebastian Münzenmaier, vicefractievoorzitter van de AfD. Hij staat in dit district op het stembiljet. "Het is ons grote doel dat dit het eerste kiesdistrict in het westen wordt waar we de grootste worden."

Teleurgestelde arbeiders

Het AfD-succes in het oosten wordt vaak verklaard door de sociaaleconomische achterstand in dat deel van het land en het DDR-verleden. Daardoor zou een democratische traditie ontbreken en meer wantrouwen tegenover de staat bestaan. Maar Münzenmaier ziet dat anders: "Juist door de DDR-ervaring kunnen ze beter tussen de regels lezen."

Ossi's zouden inzien dat media "eenzijdig berichten" en de binnenlandse veiligheidsdienst opereert "zoals de Stasi", zegt hij. "In het oosten zijn ze wat dat betreft verder, maar in het westen krijgen ze dat nu ook door."

Om de kiezer overal aan te spreken, legt de partij her en der andere accenten dan in het oosten. Echt grote verschillen zijn er niet, volgens Münzenmaier. "Overal spelen de zorgen over immigratie en de economie, en de teleurstelling in de bestaande partijen."