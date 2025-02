Omtzigt stoft in aanloop naar Voorjaarsnota omstreden expat-plan af

Partijleider Pieter Omtzigt van NSC wil dat er in de Voorjaarsnota alsnog een versobering van de zogenoemde expat-regeling komt. Het belastingvoordeel voor hoogopgeleide werknemers uit het buitenland is hem al langere tijd een doorn in het oog.

"We gaan richting de 200.000 mensen uit het buitenland die 27 procent van hun inkomsten belastingvrij krijgen. Als we de economie eerlijker willen maken, moeten we geen groepen mensen hebben die minder belasting betalen", zegt Omtzigt vandaag in een gesprek met De Telegraaf.

Omtzigt kreeg zijn plan om de expat-regeling uit te kleden in 2023 al eens door de Tweede Kamer. De miljoenen die het zou opleveren, moesten worden gebruikt om de studenten tegemoet te komen die met het leenstelsel te maken hadden gehad.

Maar het huidige kabinet, waar ook NSC in zit, draaide die omstreden nieuwe regeling met Prinsjesdag weer grotendeels terug. Omtzigt probeert het nu nog eens in aanloop naar de Voorjaarsnota.

Wensen Voorjaarsnota

De NSC-leider heeft daar een aantal wensen voor, die met de opbrengst van zijn expat-plan betaald kunnen worden, vertelt hij in De Telegraaf. Zo wil hij de energiebelasting op gas "een paar cent per kuub" verlagen, nog iets verder dan in het hoofdlijnenakkoord is afgesproken. Daarin staat dat gas 2,82 cent per kuub goedkoper moet worden.

Verder wil de NSC-leider dat er extra geld komt om het arbeidsongeschiktheidsstelsel te verbeteren. NSC-minister Eddy van Hijum is dat al van plan. Omtzigt wijst er nog eens op dat mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt raken, vaak wel hun baan verliezen maar geen ondersteuning krijgen. Dat is volgens hem één van de dingen die niet kloppen aan het huidige stelsel.