Leuchter valt af bij Oranjevrouwen, Kalma als vervanger opgeroepen

Romée Leuchter mist vrijdag de Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland. De 24-jarige aanvalster van Paris Saint-Germain is ziek.

Fenna Kalma is door bondscoach Andries Jonker opgeroepen als vervangster van Leuchter. Kalma (25) werd in januari door PSV overgenomen van VfL Wolfsburg.

De wedstrijd tegen Duitsland, in het Rat Verlegh Stadion in Breda, is voor Nederland de start van de voorbereiding op het Europees kampioenschap. Oranje is bij dat EK, van 2 tot en met 27 juli in Zwitserland, ingedeeld in een groep met Frankrijk, Engeland en Wales.

Oranje speelt op dinsdag 25 februari in Glasgow ook een wedstrijd tegen Schotland in de Nations League.

Het EK is voor Jonker, tot zijn teleurstelling, zijn laatste klus als bondscoach. De KNVB maakte in januari bekend na dat toernooi met een andere trainer verder te willen.