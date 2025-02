Door ongezonde leefstijl stagneert de levensverwachting, ook in Nederland

We leken almaar ouder te worden, maar in de cijfers zien onderzoekers nu een knik. Na jaren van stijgende levensverwachtingen stagneert die groei in Europa. In twintig onderzochte landen steeg de levensverwachting tussen 2011 en 2019 minder hard dan in de jaren ervoor, met uitzondering van Noorwegen. Daar ging het cijfer een fractie omhoog.

Gemiddeld viel de groei in levensverwachting in Europa terug van 0,23 jaar tussen 1990 en 2011 naar 0,15 jaar tussen 2011 en 2019. In Engeland liep de groei het meeste terug, aldus de onderzoekers die hun bevindingen publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Noord-Ierland, Wales en Schotland bungelen ook onderaan de lijst.

In Nederland nam de groei van de levensverwachting eveneens af, van 0,19 jaar tussen 1990 en 2011 naar 0,11 jaar tussen 2011 en 2019. Daarmee kwam de gemiddelde verwachte leeftijd van Nederlanders in 2019 uit op 82 jaar. Schotland staat wat dat betreft met 79,5 jaar op de laagste plek. Italië voert de lijst aan met een verwachte leeftijd van 83,4 jaar.

Ongezonde leefstijl

De levensverwachting stagneerde al in de jaren voorafgaand aan de coronapandemie, die vijf jaar geleden uitbrak. Belangrijkste oorzaak is volgens het onderzoek, geleid door de Universiteit van East Anglia, dat meer mensen overlijden aan hart- en vaatziekten en kanker.

Die ziekten houden vaak verband met een ongezonde leefstijl, zoals roken, overmatig drankgebruik, ongezond eten en weinig beweging. Dat gedrag kan leiden tot overgewicht, hoge bloeddruk en hoog cholesterol, factoren die de kans vergroten op hart- en vaatziekten, zoals hartritmestoornissen, hartinfarcten en slagaderverkalking.