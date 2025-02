Jongen (16) gewond bij val in strooizoutopslag in Raamsdonkveer

Een 16-jarige jongen is gistermiddag gewond geraakt bij een val in een strooizoutopslag in Raamsdonkveer. De jongen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De Nederlandse Arbeidsinspectie stelt een onderzoek in naar het ongeluk. Over de toedracht is nog veel onduidelijk.

Aanvankelijk werd gistermiddag rond 14.45 uur gezegd dat er een man klem was komen te zitten tussen een betonwand en een grote berg strooizout. Politie en brandweer waren anderhalf uur bezig om hem te bevrijden. Daarbij werd ook een hoogwerker ingezet, meldt Omroep Brabant. Een traumaheli landde met een gespecialiseerd medisch team.

Arbeidsongeval

Vandaag werd bekend dat de Arbeidsinspectie de zoutopslag direct na het ongeluk heeft bezocht en onderzoek doet. Er is dus waarschijnlijk sprake van een arbeidsongeval.

Rijkswaterstaat, dat de opslag voor strooizout in Raamsdonkveer beheert, heeft nog geen reactie gegeven.