Nieuwbakken vader Vlap met FC Twente naar Noorwegen, Clasie ontbreekt bij AZ in Turkije

Kersvers vader Michel Vlap is met FC Twente afgereisd naar Noorwegen voor de return tegen Bodø/Glimt in de Europa League. Boven de poolcirkel verdedigt Twente een 2-1 zege van vorige week in de eigen Grolsch Veste.

Het was de afgelopen dagen onzeker of Vlap mee kon doen, omdat zijn vriendin afgelopen zondag uitgerekend was. Op dinsdag werd hun zoontje geboren. Met moeder en kind gaat het dermate goed dat Vlap woensdagochtend met zijn teamgenoten op het vliegtuig stapte richting het noorden van Noorwegen.

Younes Taha en Gerald Alders zijn niet speelgerechtigd voor Europese wedstrijden, maar ook zij zijn meegenomen door trainer Joseph Oosting.

Mocht FC Twente zich donderdagavond plaatsen voor de achtste finale, dan wacht een tweeluik met Olympiakos of Rangers. Die clubs eindigden in de top 8 van de competitiefase en daardoor mochten zij de tussenronde overslaan.

AZ zonder Clasie

AZ moet het in de return tegen Galatasaray doen zonder aanvoerder Jordy Clasie. De middenvelder blijft wegens lichte klachten achter in Nederland. De Alkmaarders zien aanvaller Ibrahim Sadiq terugkeren na blessureleed.

AZ hoopt in Turkije de klus definitief te klaren, nadat er vorige week op overtuigende wijze met 4-1 werd gewonnen in eigen huis.