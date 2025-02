Zonder hoogtestage, maar met krachttraining denkt Vingegaard Pogacar weer te verslaan

Racen op de fiets deed hij ruim zes maanden niet en de winterse voorbereiding pakte hij net even anders aan dan normaal, maar tóch is Jonas Vingegaard ervan overtuigd dat hij dit wielerjaar beter kan zijn dan zijn grote rivaal Tadej Pogacar.

Voor de derde keer de Tour de France winnen ten koste van Pogacar, dat is het ultieme doel, vertelde de Deen in Zuid-Portugal. Vingegaard begint daar zijn fietsseizoen in de prestigieuze, vierdaagse Ronde van de Algarve. "Ik voel me sterk en ik heb zin in koersen, dat is alweer een tijdje geleden."

De laatste keer dat je Vingegaard op het zadel zag, was in de Ronde van Polen, half augustus. Daarna was het wel klaar. Een lang en zwaar seizoen was het geweest, vanwege een val in het voorjaar waarbij de Deen een klaplong, gebroken sleutelbeen en meerdere gebroken ribben opliep. Zijn rentree in de Tour van die zomer was wonderbaarlijk, met een tweede plaats achter Pogacar.

Vingegaard sloeg de Vuelta en het WK over om rust te nemen, maar ook om bij zijn gezin te zijn. In september kreeg hij zijn tweede kind.