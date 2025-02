'Ik ben een leugenaar', bekent Guardiola na opvallende 'één procent'-uitspraak

Eén procent. Groter achtte trainer Pep Guardiola de kans niet dat Manchester City zich woensdagavond ten koste van titelhouder Real Madrid voor de achtste finales van de Champions League zou plaatsen. Maar zo zwartgallig ziet de Spanjaard het een paar dagen later niet meer.

"Ik ben een leugenaar. Ik heb voor de eerste keer tegen jullie gelogen toen ik zei dat Manchester City slechts één procent kans had", zei Guardiola dinsdag op de persconferentie in Madrid.

De Catalaan baarde zaterdag opzien, na de 4-0 overwinning van City op Newcastle United in de Premier League, door te spreken van een minimale kans in de Champions League-return tegen 'De Koninklijke'.

City gaf vorige week nog een voorsprong van 2-1 in de slotfase uit handen. Door Spaanse doelpunten van Brahim Díaz en Jude Bellingham in de laatste vier minuten moet City een 3-2 achterstand goed zien te maken in Madrid.

Mijlenver van topvorm af

Guardiola hoopt in Madrid, ondanks de nederlaag van vorige week, voor een verrassing te zorgen met City. "Maar de harde realiteit is dat we dit seizoen mijlenver af zijn van onze topvorm. We hebben dit seizoen echt heel slecht gepresteerd en slechte resultaten behaald."

Daar doet de recente zege van City op Newcastle niets aan af. "Eén goede wedstrijd zal de realiteit niet veranderen, al is het natuurlijk beter om met zo'n resultaat naar Madrid te reizen."