Weer minder starters voor verpleegkunde en verzorgende in het mbo

De instroom bij de mbo-opleidingen verpleegkunde en verzorgende in de individuele gezondheidzorg blijft dalen. Voor de opleiding verpleegkunde daalde het aantal nieuwe studenten van 7490 in 2023 naar 7260 vorig jaar, zegt de MBO Raad, bij de opleiding verzorgende (verzorgende IG) daalde het aantal starters van 4780 naar 4110.

De daling in het aantal nieuwe studenten was al ingezet, want in de periode van 2019 tot 2024 daalde het aantal nieuwe studenten nog harder. Bij de opleiding verzorgende IG ging het aantal starters van 7850 naar 4110 en bij de opleiding verpleegkundige van 8340 naar 7260.

"Dit vraagt om actie", zegt voorzitter Tekin van de MBO Raad. "Werkgevers, scholen en de overheid moeten samen zorgen voor betere arbeidsvoorwaarden, aantrekkelijke loopbaanperspectieven en voldoende stageplekken."

Bezuiniging op stagefonds

Wat betreft stageplekken zou de overheid de bezuiniging op het Stagefonds Zorg moeten schrappen, vindt Tekin. Zorgaanbieders kunnen daar een vergoeding vragen voor de stageplekken die ze aanbieden. De huidige subsidieregeling wordt na 2027 niet meer verlengd, wat 122 miljoen euro per jaar oplevert.

"Studenten kunnen pas echt ervaring opdoen als er voldoende stageplaatsen zijn", zegt Tekin. "Daarom is het een slecht idee van dit kabinet om te willen stoppen met het Stagefonds Zorg. Deze bezuiniging moet van tafel. Goede stagebegeleiding en voldoende plekken zijn cruciaal om studenten gemotiveerd te houden en succesvol hun opleiding te laten afronden. Zonder stageplek geen mbo-diploma."

Tekin pleit ook voor het weghalen van "onnodige drempels" voor zij-instromers. Zo zou je vakken die je bij een andere opleiding al hebt gehaald niet nog eens moeten overdoen. Ook wil hij dat kinderen niet aan het eind van de basisschool al een opleiding moeten kiezen, maar op een later moment. "Een bredere oriëntatieperiode kan helpen om meer studenten voor een zorgopleiding te enthousiasmeren."

Meer mantelzorgers

Brancheorganisatie Actiz vindt het zorgelijk dat het aantal nieuwe studenten voor de opleidingen is gedaald. De beroepen zullen aantrekkelijker moeten worden gemaakt, zegt een woordvoerder.

Zelfs als dat lukt zal de sector in de toekomst met minder professionals meer zorg moeten leveren. Dat betekent dat er een groter beroep op mantelzorgers zal worden gedaan, zegt de Actiz-woordvoerder.