Atalanta-trainer snoeihard voor eigen speler: 'Een van de slechtste penaltynemers ooit'

Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini was dinsdag zeer kritisch op zijn aanvaller Andrea Lookman nadat de aanvaller op een cruciaal moment een strafschop had gemist in de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge.

"Lookman was niet de aangewezen man om een strafschop te nemen, want hij is een van de slechtste penaltynemers die ik ooit heb gezien."

Lookman faalde vanaf elf meter op het moment dat Atalanta met 1-3 achterstond tegen de Belgische topclub. Oefenmeester Gasperini was erg verbaasd toen hij de Nigeriaanse aanvaller de bal op zag eisen.

"Hij maakt er zelfs op trainingen relatief weinig. We hadden met Retegui en De Ketelaere geschiktere nemers op het veld staan, maar Lookman ging in zijn enthousiasme achter de bal staan. Dat was een actie die ik niet waardeerde."

Focus op competitie

Atalanta werd dinsdagavond verrassend uitgeschakeld door Club Brugge. De Italianen gingen als favoriet het tweeluik in, maar na de 2-1 nederlaag in Belgie werd er ook in eigen huis verloren: 1-3.

In eigen land doet de club van 42-voudig international Marten de Roon het meer dan goed. Atalanta staat op een derde plek in de competitie en de achterstand op koploper Napoli bedraagt maar vijf punten.