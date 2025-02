Gemeenten in verzet tegen Fabers 'verdeelbesluit' over asielzoekers

Tientallen gemeenten hebben grote moeite met de plannen van minister Faber om asielzoekers snel over Nederland te verdelen. Ze tekenen bezwaar aan en zeggen dat de minister zich niets aantrekt van gemaakte afspraken. Ze vinden dat de minister hen dwingt om meer mensen op te vangen dan gepland.

Het verzet van de gemeenten heeft alles te maken met de spreidingswet en het daarop volgende 'verdeelbesluit' van minister Faber.

De spreidingswet werd nog onder het vorige kabinet aangenomen. Volgens die wet kunnen uiteindelijk alle gemeenten gedwongen worden om asielzoekers op te vangen, om het vaak overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De wet geldt nu en bijna een jaar lang werkten gemeenten aan plannen om eraan te voldoen.

Maar op 21 december zei minister Faber dat ze gemeenten en provincies die tot dan toe te weinig opvangplekken voor asielzoekers hadden aangeboden, niet zou dwingen om dat alsnog te doen.

Twee dagen later kwam ze met een brief waarin gemeenten tot 30 juni dit jaar de tijd kregen om in totaal 96.000 opvangplekken te realiseren. Ze voegde er het zogenoemde verdeelbesluit aan toe, waarin tamelijk gedetailleerd staat welke gemeente wanneer opvang moet regelen.

Gedeelde opvang

Volgens een aantal gemeenten houdt Faber bij dat verdeelbesluit geen rekening met gemaakte afspraken. De gemeenten Druten en Wijchen bijvoorbeeld sloegen al vóór de spreidingswet de handen ineen om vluchtelingen onderdak te bieden. In 2024 zette Druten een noodopvang op. Volgens plan zou het azc in Wijchen die asielzoekers in 2026 moeten overnemen. In totaal gaat het om ongeveer 300 mensen.

Het is één plan van twee gemeenten, maar in haar verdeelbesluit ziet de minister het als twee losstaande plannen en zij rekent op 400 plekken. Burgemeester Renske Helmer (SP) van Wijchen reageert verrast bij Omroep Gelderland: "We gaan ervan uit dat ze de samenwerking niet goed heeft geïnterpreteerd en middels een bezwaar willen we dat rechtzetten."

Niet haalbaar

Ook Aalten maakt bezwaar. Volgens de Achterhoekse gemeente loopt Faber te hard van stapel. Het ministerie verwacht dat de bedden nog dit jaar beschikbaar zijn. Dat gaat niet lukken en ook uitstel tot 1 februari 2026 is volgens de gemeente geen oplossing.

De gemeente Oldebroek zit ook krap in de tijd. "Gezien het proces, inclusief participatie om te komen tot een locatie voor het opvangen van asielzoekers, is dit niet haalbaar", laat de Veluwse gemeente weten.

Volgens het AD tekenen ook Wassenaar, Den Haag, Oisterwijk, Capelle aan den IJssel, Almelo en tientallen andere gemeenten bezwaar aan. Ze zeggen dat ze plotseling meer asielzoekers moeten opvangen dan gedacht, terwijl andere gemeenten juist minder mensen gaan opvangen.

Niet verstandig

Henri Lenferink, waarnemend commissaris van de Koning in Gelderland, noemt de houding van Faber niet verstandig. De minister gaat er vanuit dat alle plannen gerealiseerd worden, maar dat is volgens hem maar de vraag. "Als je al die plannen allemaal meerekent, tot de laatste plek toe, dan weet je ook dat je tekort gaat komen als iets niet doorgaat."

Ook de provincie Gelderland maakt bezwaar tegen Fabers verdeelbesluit. De kern van de Spreidingswet is volgens Lenferink dat je asielzoekers eerlijk over het land verdeelt. "We zien nu dat gemeenten die niets of heel weinig gedaan hebben, worden beloond met een lagere taakstelling. De taakstelling van gemeenten zakt naar 30 procent van hun oorspronkelijke taakstelling. Dat is heel gek als je het eerlijk wil verdelen."

Een woordvoerder van de minister wil niet inhoudelijk reageren. "De binnengekomen bezwaarschiften worden bestudeerd en in behandeling genomen binnen de daarvoor geldende termijnen. Gedurende de bezwaarprocedure doet het ministerie van Asiel en Migratie geen mededelingen over het aantal bezwaren en de inhoud van de ingediende bezwaren."