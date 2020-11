CU-lijsttrekker Segers wil weer regeren, 'maar onze prijs wordt hoger'

De ChristenUnie wil bij de verkiezingen minstens zeven zetels halen en daarna opnieuw deel uitmaken van een kabinet. Dat zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers op een online partijcongres vanuit Veenendaal. Maar, voegde hij daaraan toe, "de prijs voor onze coalitiedeelname wordt hoger". Hij vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met de idealen van zijn partij.

"Links heeft ons nodig", stelde Segers. "Rechts zoekt onze hulp. Daardoor is onze invloed groter dan ons getal." Hij zei geen genoegen meer te willen nemen met alleen de status quo van het deelnemen aan een kabinet, "Als een toekomstige coalitie onze zetels wil, dan krijgen ze onze idealen, want de waarde van onze idealen is groter dan het aantal van onze zetels."

Abortus

De formatie van het huidige kabinet verliep in 2017 stroef doordat de ChristenUnie en D66 bij medisch-ethische kwesties tegenovergestelde idealen hebben. Over een aantal van die onderwerpen is afgesproken om er tijdens deze kabinetsperiode niks mee te doen. Segers lijkt een volgende keer minder water bij de wijn te willen doen.

"Wij zeggen 'nee' tegen Voltooid Leven à la D66 en 'ja' tegen waardig ouder worden. Wij zeggen 'nee' tegen het schrappen van de bedenktijd bij abortus en 'ja' tegen betere zorg voor vader, moeder én kind bij een onbedoelde zwangerschap. Wij zeggen 'nee' tegen de roep om staatsonderwijs en 'ja' tegen de vrijheid van christelijk en andere vormen van bijzonder onderwijs", aldus Segers.

Moria

De ChristenUnie-leider sprak warme woorden over VVD-premier Rutte en CDA-minister De Jonge van Volksgezondheid. Hij zei dankbaar te zijn "voor de wijze waarop zij ons land door de coronacrisis proberen te loodsen. Zij nemen verantwoordelijkheid en verdienen ons respect." Maar hij waarschuwde ook dat "wie op Rutte stemt, er een stuk of 35 liberalen bij krijgt."

"Dat zijn ook 35 Kamerleden die, als wij pleiten om de kinderen vanuit de modder van Moria nu snel hier op te vangen, daar tegen stemmen. Die aarzelen bij het opkomen voor de schepping. Die ons individualistische belastingstelsel zo ongeveer hebben uitgevonden. En die, als het over een mogelijke vaccinatiedrang of zelfs dwang gaat soms helemaal niet zo liberaal zijn."

Zorgbonus

De leden keurden op het congres de kandidatenlijst goed, die begin oktober werd gepresenteerd. Segers is voor de tweede keer lijsttrekker. Hij was dat voor het eerst bij de vorige verkiezingen, in 2017. Op de tweede plaats staat vicepremier en minister van Landbouw Carola Schouten. Zij vroeg op het online-congres aandacht en respect voor de mensen op wie tijdens de coronacrisis een groot beroep wordt gedaan. "Daarom willen wij niet alleen een bonus maar structureel meer geld voor mensen in de zorg."

De verkiezingen zijn in maart 2021. De ChristenUnie heeft nu vijf zetels in de Tweede Kamer en is de kleinste regeringspartij. In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, staat de partij op zes tot acht zetels.