'Vuurballen' in de lucht gezien, waarschijnlijk ruimteafval van SpaceX

Mensen die vanochtend rond 04.45 uur naar de hemel keken, konden een lichtstreep zien waarvan nog onduidelijk is wat het precies was. Mensen die het hebben gezien, spreken van "vuurballen met een staart", "een heel grote vuurbal met enorme pluim" of "raketvormige objecten".

UFO Meldpunt Nederland zegt dat er zo'n dertig meldingen uit heel Nederland zijn binnengekomen en denkt dat het gaat om een meteoor, een stuk steen dat van een komeet of een ander hemellichaam afkomstig is. "Als dat met tien kilometer per seconde de dampkring in komt, vliegt het in de brand".

Sterrenkundige Theo Jurriens gaat ervan uit dat het ruimteafval van SpaceX is. "Het is geen meteoor, want deze verplaatsen zich heel snel en dat gebeurde in dit geval niet." Hij zegt dat het vermoedelijk gaat om de tweede trap van draagraket Falcon 9, die op 1 januari 22 satellieten heeft gelanceerd.

Aangekondigd afval

Op de website Aerospace werd de terugkomst van dit afval al aangekondigd. Daar is de route die het aflegt te bekijken en is te zien dat het over Nederland heen vliegt.

Verschillende mensen legden het verschijnsel vanochtend vroeg vast: