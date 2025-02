Bolsonaro aangeklaagd voor coup-plannen na verloren verkiezingen

De voormalige president van Brazilië, Jair Bolsonaro (69), wordt aangeklaagd voor het beramen van een staatsgreep nadat hij in 2022 de verkiezingen had verloren. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij rond de 40 jaar celstraf krijgen.

De Braziliaanse procureur-generaal Paulo Gonet beschuldigt Bolsonaro en zes van zijn medewerkers ervan een criminele organisatie te leiden die zich bezighield met een "autoritair machtsproject".

Het hooggerechtshof moet beslissen of er daadwerkelijk strafzaken worden gestart tegen de omstreden oud-president. Zijn advocaten hebben twee weken de tijd om op de aanklachten te reageren. Een advocaat die is gespecialiseerd in constitutioneel recht zegt tegen persbureau Reuters dat er 99 procent kans is dat het hof de aanklachten accepteert.

"Maar om Bolsonaro te veroordelen, heeft het Hooggerechtshof robuust bewijs nodig", zegt ze. In totaal zijn 34 mensen aangeklaagd voor betrokkenheid bij de plannen. Onder hen zijn ook verschillende hooggeplaatste militairen, zoals de voormalige nationale veiligheidsadviseur van Bolsonaro, de inmiddels gepensioneerde generaal Augusto Heleno.

Rellen in Brasilia

Onderdeel van het vermeende complot was een plan om de huidige president van Brazilië Lula da Silva te vergiftigen en opperrechter Alexandre de Moraes, een vijand van Bolsonaro, dood te schieten.

De aanklachten komen drie maanden nadat de federale politie met een onderzoeksrapport is gekomen over de staatsgreepplannen van Bolsonaro. Hij was van 2019 tot 2022 president. Daarin stond dat hij volledig op de hoogte was van de samenzwering om te voorkomen dat de linkse winnaar van de Braziliaanse presidentsverkiezingen van 2022, Lula da Silva, aan de macht zou komen.

Bolsonaro vocht de uitslag van de verkiezingen aan en zaaide onrust in het land. In januari 2023 ontaardde dat in rellen in de hoofdstad Brasilia en de bestorming van onder meer het parlementsgebouw door aanhangers van de rechts-conservatieve politicus.

Vluchtrisico

Politici van de oppositie en progressieve Brazilianen juichen het toe dat Bolsonaro officieel is aangeklaagd. Zij verachten de voormalige president vanwege zijn gebrekkige aanpak van de coronapandemie, zijn vijandigheid tegenover minderheden, inheemse gemeenschappen en het milieu en zijn aanvallen op het democratische systeem van Brazilië.

Het hooggerechtshof, onder leiding van opperrechter De Moraes, gaat zich nu buigen over de zaak. Verwacht wordt dat dit ergens in de eerste helft van dit jaar gebeurt. Bolsonaro kan de zaak in vrijheid afwachten. Analisten waarmee Reuters sprak achtten het onwaarschijnlijk dat hij gearresteerd wordt, tenzij het hof denkt dat er een vluchtrisico is.

Bolsonaro verliet zijn land eerder wel, twee dagen voordat Lula werd beëdigd. Toen zocht hij zijn toevlucht in de Verenigde Staten.