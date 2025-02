Tennisster Raducanu in tranen door 'gefixeerd gedrag' toeschouwer

Emma Raducanu is na een emotionele wedstrijd uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Dubai. De wedstrijd, die ze in twee sets verloor van Karolina Muchova, werd overschaduwd door een incident met een man in het publiek.

De 22-jarige Britse, die in 2021 de US Open won, was in tranen toen ze bij een 2-0 achterstand in de eerste set naar de scheidsrechtersstoel liep. Ze wisselde een paar woorden met de umpire, waarna een toeschouwer werd weggestuurd van de tribune.

Gefixeerd gedrag

De WTA, de overkoepelende organisatie voor professioneel tennis voor vrouwen, liet in een verklaring weten dat Raducanu maandag buiten de tennisbaan al werd benaderd door een man die "gefixeerd gedrag" vertoonde.

"Diezelfde man zat bij haar wedstrijd van dinsdag op een van de eerste rijen", aldus de WTA. Hij heeft een verbod gekregen voor het bezoeken van toernooien uit de WTA Tour tot duidelijk is of sprake was van bedreiging.

"De WTA werkt actief samen met Emma en haar team om haar welzijn te garanderen en de nodige ondersteuning te bieden. We blijven ons inzetten om samen te werken met toernooien en hun beveiligingsteams over de hele wereld om een veilige omgeving voor alle spelers te kunnen behouden."

Raducanu vocht zich na de onderbreking nog knap terug in de eerste set, die uiteindelijk in een tiebreak beslist moest worden. Die verloor de Britse. De tweede set ging met 6-4 naar Muchova.