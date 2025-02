Opnieuw dieprode cijfers voor Philips, onzekerheid over handelsoorlog

Philips is vorig jaar opnieuw diep in de rode cijfers gedoken. Onderaan de streep bleef een verlies over van 698 miljoen, vooral door een schikking van 1,1 miljard dollar die Philips vorig jaar in de Verenigde Staten trof vanwege problemen met slaapapneu-apparaten. Over 2023 schreef het bedrijf met 463 miljoen ook al een flink verlies in de boeken.

Daarnaast liep bij Philips ook de omzet licht terug, vooral doordat de verkopen in China sterk afnamen. De totale omzetdaling bleef beperkt omdat Philips in de rest van de wereld wel meer apparaten verkocht. De groei zat vooral in West-Europa.

Philips zegt bij de cijfers wel dat de reorganisatie bij het bedrijf vruchten moet gaan afwerpen. Twee jaar geleden kondigde het bedrijf aan dat er in twee jaar wereldwijd 6000 banen zouden verdwijnen, waarvan 1100 in Nederland. Philips wil zo niet alleen kosten besparen, maar ook de bedrijfsprocessen versimpelen.

Handelsoorlog

Vorig jaar kwamen er in totaal ook weer iets meer orders binnen. Voor dit jaar rekent Philips daarom op een omzetgroei van 1 tot 3 procent. Daarin verwacht Philips opnieuw minder te gaan verkopen in China, mede door de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump met China ontketent.

Inmiddels heeft Trump zijn pijlen ook op Europa gericht, met handelstarieven voor de import van Europees staal. Vannacht kondigde hij aan dat hij ook een extra heffing van 25 procent op buitenlandse auto's, chips, en geneesmiddelen wil gaan invoeren. Of Philips daar als producent van medische apparatuur ook door wordt geraakt, is onduidelijk. In de jaarcijfers noemt het bedrijf dit risico niet.