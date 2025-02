Dieven Aalsmeer wachten komst politie rustig af en nemen alsnog kluis mee

Hoewel ze werden gestoord door de politie, hebben drie mannen afgelopen weekeinde toch de loodzware kluis uit een kringloopwinkel in Aalsmeer gestolen. De buit bedraagt zo'n 3.000 euro.

"Het is een heel onfortuinlijke samenloop van omstandigheden geweest", zegt penningmeester Dick Verhoef van de kringloopwinkel bij NH Nieuws. De politie kwam wel toen het alarm afging, maar verdween ook weer toen er niets verdachts werd opgemerkt. Al die tijd hebben de dieven zich waarschijnlijk verstopt.

"Twee dieven zijn aan de achterkant van de winkel een hek over geklommen en zijn toen via de nooddeur naar binnen gelopen. Het alarm ging meteen af", legt Verhoef uit, op basis van de camerabeelden van afgelopen zaterdagnacht.

Geen sleutel

"Op die melding is de politie afgekomen", aldus Verhoef. Maar de agenten konden niet naar binnen. Om 02.30 uur 's nachts was er niemand met een sleutel van de winkel in de gelegenheid om de deur voor de politie open te doen.

"Alleen bij levensbedreigende situaties mogen agenten zich tot elke ruimte toegang verschaffen", laat een woordvoerder van de politie weten. "De agenten hebben wel grondig rondgekeken en zijn alle gangbare zaken nagelopen. Hoe het kan dat de criminelen desondanks onopgemerkt zijn gebleven, nemen we mee in het onderzoek dat we nu aan het doen zijn."

Steekwagentje

Op de beelden heeft Verhoef kunnen zien wat er na de politie-inspectie gebeurt. "Ze hebben zich waarschijnlijk naast de winkel, uit het zicht, schuilgehouden. Daarna hebben ze de kluis gevonden, die op een steekwagentje gezet en daarmee de voordeur geramd."

De dieven en de kluis van een paar honderd kilo zijn buiten door een handlanger met een auto opgepikt. Dat gebeurde rond 06.30 uur, dus vier uur nadat de dieven het pand waren binnengedrongen.

Verhoef verklaart het relatief hoge bedrag in de kluis door het feit dat ongeveer twintig procent van de klanten contant betaalt. De opbrengst van de verkopen in de kringloopwinkel gaat normaal naar mensen in nood in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten.