Judoka's Meyer en Verkerk al vroeg onderuit op EK judo

Meyer had het lastig tegen de verdedigend ingestelde Matjasjvili en ging met één straf achterstand de golden score in. Daarin kreeg hij nog twee straffen, waardoor Meyer op ippon verloor.

Zwaargewicht Meyer had in de eerste ronde een bye, waardoor hij pas in de tweede ronde aan de bak moest. Daarin trof de 29-jarige Nederlander Levani Matjasjvili uit Georgië, die in 2016 al eens brons won op de EK.

Judoka Roy Meyer heeft de verwachtingen op de EK judo niet waar kunnen maken. De nummer drie van de afgelopen WK werd in de tweede ronde uitgeschakeld. Ook de Nederlandse vrouwen waren op de slotdag van de EK in Praag al snel klaar.

Debutante Natascha Ausma trof de sterke Russin Aleksandra Babintseva. Onlangs had de Friezin bij de World Judo Tour nog de strijd om brons van haar gewonnen, maar dit keer was Babintseva de betere.

Ook Simeon Catharina kon op zijn eerste EK geen potten breken. De 22-jarige Nederlander, uitkomend in de klasse tot 100 kilogram, had in de eerste ronde een bye en moest het in de tweede ronde opnemen tegen Arman Adamjan, de nummer negen van de wereld. Catharina werd in een houdgreep genomen door de Rus en moest een paar seconden voor tijd aftikken.

Smink verliest in golden score

Jesper Smink kwam in de klasse tot 90 kilogram niet verder dan de eerste ronde. Tijdens zijn eerste toernooi sinds de coronapauze hield de 22-jarige Nederlander het lang vol tegen Mammadali Mechdijev. De wedstrijd was na de reguliere vier minuten nog niet beslist, waardoor de golden score de beslissing moest brengen. Daarin scoorde de judoka uit Azerbeidzjan een waza-ari.

Noël van 't End, regerend wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram, en Jur Spijkers (in de zwaargewichtklasse) zitten nog wel in het toernooi.