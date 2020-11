Geen Nederlandse medailles op slotdag EK judo, Van 't End eindigt als zevende

Judoka Noël van 't End - Orange Pictures

De Nederlandse judoploeg heeft de EK teleurstellend afgesloten. Op de slotdag werden geen medailles veroverd. Regerend wereldkampioen Noël van 't End en Jur Spijkers werden in de herkansingsronde uitgeschakeld en sloten het toernooi als zevende af. De Nederlandse vrouwen, met onder anderen Marhinde Verkerk, kwamen niet verder dan de eerste ronde. Van 't End had een bye in de eerste ronde en was in de tweede ronde te sterk voor de Tsjech Jiri Petr, maar tegen Beka Gviniasjvili ging het mis. De 29-jarige Nederlander werd veroordeeld tot de herkansingsronde, waarin hij het opnam tegen Mihael Zgank. Van 't End stond voor, maar kreeg drie straffen van de scheidsrechter, waardoor hij alsnog als verliezer van de mat liep.

Olympische droom Van 't End In de NOS Olympische Podcast sprak Noël van 't End over zijn droom komend jaar in Japan olympisch goud te veroveren.

Nederland behaalde in Praag twee EK-medailles. Vrijdag veroverde Sanne van Dijke zilver in de categorie tot 70 kilogram, Juul Franssen pakte het brons in de categorie tot 63 kilogram. Verkerk onderuit Voormalig Europees en wereldkampioene Verkerk maakte op de EK haar rentree na een blessure en moest het opnemen tegen Karla Prodan. De Kroatische legde onze landgenote op de zij, waarna Verkerk in de resterende 45 seconden het tij niet meer kon keren. Bekijk hier de reactie van Verkerk na haar uitschakeling:

