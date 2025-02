Bosz ziet verbetering bij PSV, maar Waterreus maakt zich zorgen: 'Urgentie ontbreekt'

Krijgt het kwakkelende PSV het dit voetbalseizoen nog op de rit? Trainer Peter Bosz gelooft er nog heilig in en ziet al verbetering, maar Ronald Waterreus denkt er anders over. "Ik begin mij flink zorgen te maken", zegt de voormalig doelman van de Eindhovenaren.

Waterreus vindt dat bij PSV, dat vanavond thuis een 2-1 achterstand in de tussenronde van de Champions League moet wegpoetsen, momenteel de "urgentie ontbreekt" om de vorm terug te vinden.

"Als je kijkt hoe momenteel het spel wordt beleefd... Ik hoorde Veerman een keer aan het begin van het seizoen vertellen dat hij de uitdaging miste, dan krijg je die opmerking ook een keer terug."

Tegenstrijdig

Het stoort Waterreus ook dat trainer Peter Bosz zich soms tegenstrijdig opstelt in interviews. Zo klonk de trainer behoorlijk positief, ondanks het 2-2 gelijkspel tegen Utrecht in eigen stadion, waardoor PSV weer twee punten verspeelde in de titelrace, waarin Ajax de koppositie heeft overgenomen.

"Hij is ongetwijfeld een vakman, maar ik vind het wel heel apart dat hij na een wedstrijd zoals tegen Utrecht heel zalvend praat", vindt Waterreus. "Want ik kan me dit seizoen ook herinneren dat hij na een wedstrijd, die PSV ruim had gewonnen, boos was over twee minuten waarin er niet scherp werd gespeeld."

Zulke uitspraken van Bosz kunnen volgens de voormalig doelman zijn weerslag op de selectie hebben. "Die spelers denken op een gegeven moment, het wordt wel tegenstrijdig allemaal."