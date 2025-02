Zonder NSC en CDA lijkt verbod op 'homogenezing' er niet te komen

Psychiaters en psychologen zien ook nog steeds mensen in hun spreekkamers die problemen ondervinden na conversiebehandelingen. Hun beroepsverenigingen steunen het wetsvoorstel tegen die therapie.

Misvatting

Opvallend genoeg zeggen critici van de wet zich juist zorgen te maken over de gevolgen van deze wet voor psychiaters en psychologen. "Het wetsvoorstel gaat over alle handelingen die ertoe strekken dat genderidentiteit wordt onderdrukt of veranderd", zegt NSC-Kamerlid Jesse Six Dijkstra. "Dat raakt ook aan de vrijheid van hulpverleners die bijvoorbeeld werken met kinderen die door een fase van genderdysforie (onvrede met het geboortegeslacht, red.) gaan."

De vrees bestaat dat hulp van een psycholoog of psychiater aan transgenders tijdens hun transitie met deze wet als strafbaar kan worden geïnterpreteerd. Want ook hier gaat het om het veranderen van een genderidentiteit.

"Dat is een misvatting", zegt Niels Mulder, hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. "Het verbod zit op het dwingen van mensen om 'gewoon' man of vrouw te zijn. En dat doen wij vanuit de beroepsgroep nadrukkelijk niet. Wij zeggen niet wie mensen moeten zijn of worden, zoals dat bij conversiebehandelingen gaat. Wij helpen mensen om de degene te worden die ze zelf willen zijn. Dat is een essentieel verschil."

'In de kou'

Lhbti-belangenorganisatie COC Nederland reageert verbaasd op de terughoudendheid van NSC en CDA. "Want het CDA heeft bijvoorbeeld met het Regenboog Stembusakkoord voor dit wetsvoorstel getekend en het zelfs opgenomen in het verkiezingsprogramma", zegt woordvoerder Philip Tijsma.

Zowel CDA als NSC benadrukken dat ze conversiebehandelingen willen verbieden. Zij willen dit doen via een ander wetsvoorstel tegen psychisch geweld, waar conversiebehandelingen dan ook onder vallen.

COC Nederland blijft kritisch. "Het wetsvoorstel waar CDA en NSC naar verwijzen, is nog niet eens ingediend", zegt Tijsma. "Slachtoffers van conversiehandelingen wachten al veel te lang op een wettelijk verbod. We roepen partijen op die slachtoffers niet in de kou te laten staan, en dit nu gewoon te regelen, net zoals dat in Duitsland en Frankrijk allang is gebeurd."