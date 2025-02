'Koekenbakker' Hernández moet het ontgelden na fopduik en rode kaart tegen Feyenoord

Bij Ibrahimovic rest teleurstelling en boosheid na de uitschakeling. "Feyenoord was niet beter dan wij, we hebben onszelf de das omgedaan. Er was een gebrek aan volwassenheid, want als je met 1-0 voorstaat, moet je blijven voetballen."

Ook bij Ziggo Sport ging het veel over Hernández, maar daar overheerste de vreugde. "Die rode kaart was een geschenk uit de hemel. Fantastisch voor Feyenoord zelfs. Dan denk je ineens: we kunnen hier wel eens door gaan komen", aldus Youri Mulder.

Pierre van Hooijdonk sprak van een "krankzinnige" Europese avond. "Een geteisterd Feyenoord, met zo veel blessures en dat ook nog na een halve minuut met 1-0 achter staat... Dan is daar ineens die idiote Theo Hernández die komt helpen. Een ongekend resultaat. Dit is geweldig. Niemand had dit verwacht, niemand."