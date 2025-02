Wekdienst 19/2: Kamer in debat over 'homogenezing' • PSV tegen Juventus

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de storingen op en werkzaamheden aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer debatteert over een verbod op 'homogenezing', ofwel het door duiveluitdrijving of gebedsgenezing proberen iemands geaardheid of genderidentiteit te veranderen.

Het Centraal Planbureau heeft in kaart gebracht hoeveel mensen met een mbo-diploma verder studeren en een vervolgdiploma halen. De uitkomsten worden vandaag gepresenteerd.

In de Champions League speelt PSV vanavond tegen Juventus. PSV moet in Eindhoven een 1-2 achterstand goedmaken om de achtste finales te bereiken.

Wat heb je gemist?

Nederland geeft op verzoek van Nigeria 113 bronzen objecten terug. Ze maken deel uit van de zogenoemde Benin Bronzen en behoren tot de rijkscollectie van het West-Afrikaanse land. Het gaat onder meer om plakkaten, hangers en figuren. Die bevinden zich op dit moment nog in de collectie van het Wereldmuseum in Leiden.

Het aantal weggeefwinkels in Nederland neemt toe. Iedereen is er welkom en alle spullen zijn er gratis. Eén van die winkels is die van Gea Topelen-Wilkens in Groningen. Zij heeft inmiddels een klantenbestand van 3800 gezinnen.