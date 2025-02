Vissen en bodemdieren in Oosterschelde afgelopen 30 jaar afgenomen

In de afgelopen dertig jaar zijn de populaties van meer dan 37 kenmerkende vissen en bodemdieren in de Oosterschelde met gemiddeld 28 procent achteruitgegaan. Bij de bodemdieren gaat het bijvoorbeeld om zeesterren en verschillende soorten kreeften en kwallen.

De afgelopen dertig jaar houden hobbyduikers de vissoorten in de gaten voor het Monitoringsproject Onderwater Oever van Stichting ANEMOON. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt aan de hand van die tellingen van de 37 diersoorten de toestand van de onderwaternatuur bij.

De Zeeuwse zeearm heeft een unieke biodiversiteit en is aangewezen als een Europees beschermd habitat. "De Oosterschelde is een gebied waar zoetwater en zoutwater bijna in elkaar overlopen", zegt CBS-woordvoerder Natuur Vinodh Lalta. "Na de Watersnoodramp in 1953 werden de Deltawerken gebouwd. Deze hebben gezorgd voor veranderingen in de natuur." Dat maakt de fauna in het gebied erg bijzonder, aldus Lalta.

De populatie van een groep van vijftien diersoorten in de Oosterschelde is tussen 1994 en 2023 met 60 procent achteruitgegaan. In de groep zitten kenmerkende soorten vissen zoals de schol en de gewone zeedonderpad, en schaal- en schelpdieren zoals de mossel en de Europese zeekreeft.

Klimaatverandering

Een van de oorzaken van de afname is de toenemende watertemperatuur in de zomer door klimaatverandering. De dieren trekken dan meer naar diepere wateren in de Noordzee. "Die komen in de wintermaanden niet meer terug", aldus Lalta. En een verandering in die populaties heeft invloed op de gehele voedselketen.