Gedetineerden in Overijssel willen plastic schermen weg bij bezoekuur

Een van de gedetineerden schrijft in zijn brief dat de coronamaatregelen vooral zijn versoepeld in het economisch belang: "Omdat de business weer moet draaien."

Gedetineerden van gevangenissen in Almelo en Zutphen luiden hierover de noodklok in brandbrieven aan minister Dekker van Rechtsbescherming, maar de onrust is er ook in Zwolle, schrijft RTV Oost .

Gedetineerden begrijpen niet waarom zij hun partners of familieleden alleen maar mogen spreken met een scherm van plexiglas ertussen, terwijl er dagelijks tientallen medewerkers het gebouw in en uit lopen.

De versoepeling van de coronamaatregelen in gevangenissen veroorzaakt onrust onder gedetineerden. Weliswaar mogen gevangenen sinds twee weken weer bezoek ontvangen, maar de spelregels zetten in veel gevallen kwaad bloed.

Voor de coronacrisis mochten gedetineerden meerdere keren per week bezoek ontvangen en waren ook meerdere bezoekers per keer toegestaan. De verwachting is wel dat de bezoekregels vanaf 1 augustus verder worden versoepeld, als de situatie dat toelaat.

Nadat in maart het coronavirus was uitgebroken, gingen de penitentiaire inrichtingen in ons land op slot. Daarmee kwam er ook een einde aan de bezoekregeling, voor veel gevangenen normaal gesproken het wekelijkse hoogtepunt.

Afscheidskussen en knuffels zijn sowieso al uit den boze, maar vooral de keuze voor één bezoeker per week valt bij veel gedetineerden verkeerd. Ze zien het als een salomonsoordeel. Het verbod voor kinderen tussen de 5 en 15 jaar is volgens de gedetineerden op valse gronden ingesteld. "De directie schermt met de leerplichtwet als argument. Maar deze kinderen zouden dan toch in de weekeinden of in de vakantie op bezoek kunnen komen? Een absoluut flauwekul-argument dus."

Ook spreken de gedetineerden van soms bizarre situaties: een kapper is niet welkom, maar advocaten en reclasseringsmedewerkers lopen in en uit. Of gedetineerden zitten met z'n tweeën op één cel, maar moeten buiten die cel ineens de anderhalvemeterregel in acht nemen, terwijl een anderhalvemetersamenleving binnen de gevangenismuren sowieso geen haalbare kaart is. "Dit soort regels laat de waanzin van deze poppenkast zien", aldus iemand.

Via een Twentse advocaat, die meerdere cliënten bijstaat die achter de tralies zitten in Almelo en Zwolle, trekken de boze gevangenen nu aan de bel. Daarbij willen ze absoluut anoniem blijven. "Omdat ze bang zijn dat ze anders binnen de kortste keren worden overgeplaatst naar pak 'm beet Middelburg", aldus hun raadsman. Dat is tevens de reden waarom de directies van strafinrichtingen niet rechtstreeks door ontevreden gedetineerden worden benaderd om hun ongenoegen kenbaar te maken.

Alles volgens de regels

Ton Golstein, directeur van de PI Almelo, zegt niets te hebben bespeurd van enige onvrede in zijn strafrichting. Wel zegt hij zich de onvrede over de huidige coronaregels te kunnen voorstellen. "Maar maatregelen als plexiglas zijn geheel volgens de landelijke richtlijnen. Daar hebben wij ons maar aan te houden." Volgens hem is het met het oog op de anderhalvemeterregel in de praktijk niet eens mogelijk meer dan één bezoeker toe te laten. "De grootte van onze ontvangstzaal laat meer bezoek niet eens toe."

Directeur Hans Plattel van de PI Zwolle zegt wel op de hoogte te zijn van de ongenoegens onder de gevangenen. "En daar heb ik ook wel begrip voor. Maar we zijn met name met de bezoekregelingen uiterst voorzichtig. Juist om te voorkomen dat we besmettingen binnenhalen. Voor het huidige beleid houden we ons aan de landelijke richtlijnen."

Overigens heeft directeur Golstein nog wel enig goed nieuws voor de ontevreden gedetineerden: "Het is de bedoeling dat de regels vanaf 1 augustus verder worden versoepeld. Wat inhoudt dat dan ook kinderen ouder dan 4 jaar weer naar binnen mogen. Mits er geen nieuwe opleving van corona komt uiteraard."