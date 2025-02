Formule 1 trapt af met vette beats en Take That bij autosportversie Eurovisie Songfestival

Verovert Max Verstappen zijn vijfde wereldtitel? Onttroont runner-up Lando Norris hem? Of zet Lewis Hamilton in Ferrari-rood een kroon op zijn carrière met een achtste wereldtitel? En hoe gaan de vijf jonge 'rookies' het doen in hun eerste koningsklassejaar?

De Formule 1 trapte het nieuwe seizoen gisteravond af met een primeur. In Londen presenteerden alle teams zich aan het publiek in een gelikte, bombastische show die in het teken stond van de 75ste verjaardag van de sport. De livestream werd op YouTube door ruim een miljoen fans bekeken.

Het evenement was letterlijk kleurrijk: verse strijdkleuren van aanstaande racewapens. Enkele duizenden fans waren ooggetuige van een avond boordevol entertainment en vette beats, maar de nieuwe auto's komen pas volgende week in actie tijdens drie testdagen in Bahrein. In Londen werden vederlichte dummy's zonder motor het podium opgerold. Het draaide puur om de onthulling van de look. In F1-jargon: de 'livery'.

MGK en Take That

Wat was er zoal te beleven in de O2-arena? Veel oogverblindend uiterlijk vertoon, veel 'make some noise', gebakken lucht, historische beelden en muziek. Rockact MGK trapte af en Take That nam het publiek mee terug naar de danspasjes uit de jaren negentig. Of de boyband de perfecte match was voor de Formule 1? Niet echt, ondanks de naar verluidt 56 nummer 1-hits.

Wereldkampioen Max Verstappen stond met zijn mond vol tanden bij de vraag wat hij hun beste liedje vindt. En zijn teambaas Christian Horner loog met een brede grijns dat Take That al jaren zijn favoriete band is.