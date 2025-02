Rapper A$AP Rocky vrijgesproken voor mishandeling met wapen

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky is vrijgesproken voor mishandeling met een dodelijk wapen.

De rapper, echte naam Rakim Mayers, stond terecht voor betrokkenheid bij een schietpartij in Hollywood in 2021. Hij werd ervan beschuldigd een pistool op mederapper en voormalige vriend Terell Ephron te hebben gericht na een discussie. Ook zou hij bij een tweede confrontatie op diezelfde dag twee keer in de richting van Ephron hebben geschoten.

Knokkels

Volgens Ephron, bekend als A$AP Relli, liep hij daarbij een lichte verwonding op aan zijn knokkels toen een kogel die schampte. Als Mayers zou zijn veroordeeld, had hij een gevangenisstraf tot 24 jaar kunnen krijgen.

Voor aanvang van het proces kreeg hij een aanbod van het Openbaar Ministerie voor een celstraf van zes maanden als hij schuldig zou pleiten. Dat wees hij af.

Losse flodders

De advocaten van Mayers en getuigen die werden opgeroepen zeiden dat de rapper had geschoten met een rekwisietpistool dat losse flodders afvuurt. Dat wapen zou hij enkele maanden daarvoor tijdens de opnames van een videoclip hebben ontvreemd. Hij zou het wapen hebben afgevuurd omdat Ephron iemand anders aanviel.

Nadat het vonnis werd voorgelezen, bedankte Mayers de juryleden. "Bedankt dat jullie mijn leven hebben gered", zei hij tegen de weglopende juryleden. Het is niet de eerste keer dat de rapper terechtstaat. In 2019 kreeg hij in Zweden een voorwaardelijke straf voor het in elkaar slaan van een 19-jarige man.

Rihanna

Mayers heeft een relatie met zangeres Rihanna. Ze hebben samen twee kinderen. Na het voorlezen van het vonnis barstte de zangeres in huilen uit en omhelsde ze de advocaten van haar partner. Vervolgens liep Meyers naar haar toe om haar te omhelzen.

A$AP Rocky werd drie keer genomineerd voor een prestigieuze Grammy Award (in 2014, 2016 en dit jaar), maar won nooit. Zijn eerste twee albums kwamen op nummer 1 terecht in de Billboard 200-lijst, de Amerikaanse hitlijst voor albums.

Hij werkte onder meer samen met artiesten als Lana Del Rey, Cardi B en Selena Gomez. In 2016 werd hij de eerste zwarte man die het gezicht werd van Dior Homme. Begin deze zomer is hij te zien in de film Highest 2 Lowest van regisseur Spike Lee. Ook treedt hij deze zomer op het Nederlandse festival Lowlands op.