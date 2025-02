Ruim 150 zwarte zwaardwalvissen gestrand bij Tasmanië, weinig kans op redding

Op een strand op het Australische eiland Tasmanië zijn meer dan 150 zwarte zwaardwalvissen aangespoeld. Op het eiland spoelen regelmatig groepjes walvissen en dolfijnen aan, maar het is voor het eerst in bijna vijftig jaar dat een grote groep zwarte zwaardwalvissen aanspoelt, meldt ABC News.

Van de 157 dieren die in het noordwesten van het eiland aanspoelden, zijn er naar schatting 90 nog in leven. De dieren liggen er waarschijnlijk al zo'n één of twee dagen. Omdat de plek waar de dieren liggen lastig te bereiken is voor schepen en voertuigen, is er weinig hoop dat er veel dieren gered kunnen worden.

Uitdaging

"Het zou een hele uitdaging zijn om de dieren direct weer in de branding te krijgen. Bovendien zou het enorme veiligheidsrisico's opleveren voor onze medewerkers", zegt een overheidsmedewerker tegen ABC News. Ook zijn er al veel reddingswerkers op de been voor het blussen van natuurbranden op andere plekken op het eiland.

In 2020 en in 2022 spoelde er eveneens een walvissoort massaal aan op Tasmanië. Toen ging het in beide gevallen om grienden (ongeveer 470 in 2020 en ongeveer 200 in 2022). In beide gevallen konden meerdere dieren worden gered, maar die locatie, Macquarie Harbour, was makkelijker te bereiken met apparatuur om de dieren te helpen.

Dolfijnsoort

De zwaardwalvis is een dolfijnsoort. Het dier komt veelvuldig voor in tropische en subtropische wateren. Ook in Nederland werden de dieren ooit gezien, hoewel de laatste waarneming dateert uit 1935, toen er twee aanspoelden.

Walvissoorten hebben vaak een sterke sociale band, wat er soms toe kan leiden dat een grote groep strandt. De precieze oorzaak van het aanspoelen van de zwarte zwaardwalvissen moet echter nog onderzocht worden.