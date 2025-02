Trump 'nog zekerder' over vredesakkoord Oekraïne na gesprekken in Riyad

Donald Trump zegt "nog zekerder" te zijn dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne na het aftastende gesprek dat Rusland en de Verenigde Staten hadden in Saudi-Arabië. Bij dat gesprek was Oekraïne niet welkom en ook de door Trump aangestelde speciaal gezant voor Oekraïne Keith Kellogg zat ook niet aan tafel in Riyad.

De Amerikaanse president sprak journalisten toe vanuit zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago in Florida. Tijdens zijn presidentscampagne zei hij de oorlog "binnen 24 uur te kunnen beëindigen", maar over een tijdspad liet hij zich dit keer niet uit. Wel zei hij dat hij denkt de macht te hebben om de oorlog te stoppen. Hij stelde vóór het einde van de maand een gesprek te hebben met de Russische president Poetin.

Trump legt schuld afwezigheid bij Oekraïne

Hij herhaalde zijn bewering dat sommige steden in Oekraïne "eruitzien als Gaza" en stelde "dat mensen het zat zijn". Volgens Trump wil "Rusland iets doen om "de barbaarse wreedheid te stoppen".

Op de vraag van journalisten wat zijn bericht is aan Oekraïners die teleurgesteld zijn dat hun land niet bij de eerste gesprekken is, stelde Trump "zelf teleurgesteld te zijn". "Ik hoor dat ze teleurgesteld zijn, maar ze hadden al drie jaar een zitje aan tafel en die jaren daarvoor ook", waarmee hij verwees naar de bijna drie jaar durende oorlog.

Trump: idee van verkiezingen komt van mij

Ook sprak hij over de noodzaak van verkiezingen in Oekraïne, een eis die eerder vooral vanuit Rusland leek te komen. Vanuit meerdere Westerse landen wordt gevreesd dat Rusland hierop aandringt zodat in het land een pro-Russische leider aan de macht komt.

Trump ontkende dat hij met het idee van verkiezingen Rusland naar de mond praat. "Dat is niet iets dat van Rusland komt. Dat komt van mij", stelde hij. Vanwege de Russische invasie zijn verkiezingen in Oekraïne opgeschort, omdat een land in oorlog geen betrouwbare en veilige stembusgang kan organiseren.

'Zelensky niet populair'

Hij beweerde dat de Oekraïense president Zelensky "nog maar populair is onder 4 procent van de bevolking", zonder daarbij te noemen waar deze cijfers vandaan komen. Een Oekraïens onderzoeksinstituut becijferde in december van vorig jaar dat het percentage Oekraïners dat Zelensky vertrouwt weliswaar gedaald is, maar dat nog altijd 52 procent van de Oekraïners zegt vertrouwen in hem te hebben.

Trump ging ook kort in op de mogelijkheid om Europese militairen naar Oekraïne te sturen. "Als ze dat willen doen, is dat geweldig. Wij hoeven daar geen enkele militairen te plaatsen, omdat we heel ver weg zijn". Volgens hem is het beëindigen van de oorlog belangrijker voor Europa dan voor de VS. "Bij ons zit er een oceaan tussen, bij hen (de Europeanen, red.) niet."