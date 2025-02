Nederland geeft 113 bronzen beelden terug aan Nigeria, na 128 jaar

Nederland geeft op verzoek van Nigeria 113 bronzen beelden terug. Ze maken deel uit van de zogenoemde Benin Bronzen en behoren tot de rijkscollectie van het West-Afrikaanse land. Het gaat onder meer om plakkaten, hangers en figuren. Die bevinden zich op dit moment nog in de collectie van het Wereldmuseum in Leiden.

Britse militairen hadden in 1897 deze objecten geroofd uit het Koninkrijk Benin, in het huidige Nigeria. Via het Verenigd Koninkrijk belandden ze in musea over de hele wereld, waaronder in Nederland.

Minister Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en de directeur van de Nigeriaanse delegatie, Olugbile Holloway, ondertekenen vanmiddag de overdrachtsovereenkomst in het Wereldmuseum.

"Met deze teruggave dragen we bij aan het herstel van een historisch onrecht dat nog altijd gevoeld wordt", zegt Bruins in een persbericht. "Erfgoed is essentieel voor het vertellen en beleven van de geschiedenis van een land en gemeenschap. De Benin Bronzen zijn daarom onmisbaar voor Nigeria, het is goed dat ze teruggaan."

'Een goed voorbeeld'

In totaal bestaat de verzameling Benin Bronzes uit duizenden metalen sculpturen en plaquettes. Nigeria vraagt musea in verschillende landen al decennia om teruggave.

De afgelopen jaren werden al verschillende kunstwerken teruggegeven, onder meer door Schotse, Britse, Franse musea. De Benin Brozen zijn miljoenen waard en van groot kunsthistorisch belang.

Oud-correspondent Bram Vermeulen bezocht Benin City vijf jaar geleden en zag dat de inwoners nog steeds druk zijn met het brons. 'Het is een open wond die nog moet helen", zei een bewoner: