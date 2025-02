Brugge na voetbalshow tegen Atalanta naar achtste finales, tiener Talbi blinkt uit

Club Brugge heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de achtste finales in de Champions League. De Belgen speelden een wedstrijd tegen Atalanta waarin van alles gebeurde en wonnen uiteindelijk met 3-1.

Omdat Brugge vorige week in eigen huis ook al gewonnen had (2-1), zitten ze voor de tweede keer in de clubhistorie bij de laatste zestien van de Champions League. Eerder lukte dat in 2022/23.

Uitblinkende tiener en wereldgoal Jutgla

De 19-jarige Chemsdine Talbi was de grote man in de eerste helft. Hij schoot in Bergamo de openingstreffer binnen door de benen van Atalanta-aanvoerder Marten de Roon en maakte vervolgens uit de rebound ook de 2-0.

Daarmee werd Talbi de op-drie-na jongste speler die twee goals in een knock-outduel in de Champions League maakte, na Kylian Mbappé, Erling Haaland en Nicolo Zaniolo.

Brugge deed voor rust zelfs nog een extra duit in het zakje via Ferran Jutgla. De voormalig Barcelona-spits schoot de bal vanaf een meter of 25 verwoestend raak en zorgde zo al voor de rust voor een 3-0 voorsprong voor Club.